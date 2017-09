Dälek: dévastateur ****

Avec ce huitième album de hip-hop frayant avec le rock industriel, le bruitisme, le drone et le shoegaze, MC Dälek (Will Brooks de son vrai nom), Mike Manteca (électronique, coréalisation) et DJ rEk reconfirment, avec Endangered Philosophies, leur retour en force depuis la sortie de l'album Asphalt for Eden, paru en 2016.

Créés de concert avec le claviériste Joshua Booth et le bassiste Jeremy Winter, ces sons du New Jersey ont de quoi faire frémir.

Ils fascineront néanmoins tout amateur d'hypercorrosion électroacoustique. Les beats y sont d'une lourdeur carnassière, des cyclones de saturation balaient tout sur leur passage, catalysant des propos très critiques.

Très à gauche du spectre sociopolitique, on s'insurge contre la brutalité policière et la stigmatisation raciale, on s'inquiète pour la santé des écosystèmes et de la pensée humaine, on appelle à la résistance citoyenne. Peu de formations du genre parviennent à déborder le cadre de leur auditoire «naturel»...

Voilà une exception qui confirme la règle, comme ce fut le cas de Death Grips ces dernières années.

* * * *

HIP-HOP INDUSTRIEL. Endangered Philosophies. Dälek. Ipecac.