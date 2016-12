Steve Reich. The ECM Recordings: compositeur déterminant *****

Des compositeurs associés aux musiques américaines dites répétitives ou minimalistes, qui aura vraiment marqué l'histoire? Il se trouve bien des musicologues, musiciens et mélomanes pour affirmer que Steve Reich s'avère le plus déterminant.

En réconciliant les avancées modernes de la polyphonie occidentale et les grandes traditions rythmiques de Bali ou d'Afrique de l'Ouest qu'il a lui-même transcendées, ce grand visionnaire a construit un langage riche, hypnotique, totalement inédit.

Dans la plupart de ses oeuvres, la complexité se dissimule derrière une apparente fluidité, les sédiments orchestraux y recèlent de véritables joyaux.

Pendant une partie importante de sa carrière, Steve Reich a été appuyé par l'étiquette allemande ECM et son fameux directeur artistique Manfred Eicher, ce qui lui a permis d'enregistrer des pièces maîtresses de son édifice musical: Music for 18 Musicians, Music for a Large Ensemble, Violin Phase, Octet et Tehilim sont ici offerts dans un coffret incluant trois CD et un livret illustré de 44 pages, livret comportant un texte excellent du critique, librettiste et écrivain britannique Paul Griffiths.

MUSIQUE CONTEMPORAINE. Steve Reich. The ECM Recordings. Music for 18 Musicians, Music for a Large Ensemble, Violin Phase, Octet, Tehilim. 3 CD. ECM/Universal.