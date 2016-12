Tom Petty. The Complete Studio Albums: maillon de la chaîne rock'n'roll ****

S'il faut trouver une seule incarnation du rock floridien, elle se nomme Tom Petty and the Heartbreakers, en marche depuis 1976.

Des 16 albums créés depuis la fondation du groupe alors composé de Ron Blair (basse), Mike Campbell (guitares), Benmont Tench (piano et orgue) et Stan Lynch (batterie), les neuf premiers se trouvent dans le superbe boîtier d'un premier coffret vinyles.

Voilà l'occasion de redécouvrir la dégaine d'un rock sudiste sous la férule de ce talentueux et non moins éloquent Tom Petty, maigrichon au regard oblique, très doué guitariste dont les références ratissent large - blues, country-rock, folk-rock, hard rock.

Le frontman avait trouvé sa niche au sein de la grande famille rock'n'roll en cultivant un certain classicisme dans le jeu et le son. On lui reconnaît des chansons accrocheuses, redoutablement efficaces.

Entre Bruce Springsteen, Dire Straits, Bob Dylan, The Band, les Rolling Stones, Townes Van Zandt, John Hiatt, Ry Cooder, Nick Lowe, Eric Clapton, John Mellencamp et les Eagles, il y a un maillon de la chaîne nommé Tom Petty, sans lequel le rock ne serait pas ce qu'il est devenu en Amérique comme au Royaume-Uni.

* * * *

ROCK. Tom Petty and the Heartbreakers. The Complete Studio Albums - Volume 1 (1976-1991). 9 vinyles (33 tours). Universal.