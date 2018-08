 Lady Gaga présentera deux types de concerts dès décembre à Las Vegas 

Associated Press NEW YORK

La chanteuse a annoncé mardi qu'elle amorcerait une série de 27 représentations au Park Theatre le 28 décembre.

Lady Gaga Enigma mettra en lumière les plus grands succès rythmés de la vedette pop, tandis que Lady Gaga Jazz & Piano proposera des versions plus épurées de ses chansons. Les billets seront mis en vente le lundi 13 août.

Lady Gaga a remporté six Grammy Awards et est surtout connue pour ses tubes dance-pop comme Poker Face et Born This Way. Elle a également enregistré un album de jazz avec Tony Bennett.

Âgée de 32 ans, la New-Yorkaise joue dans la nouvelle version cinématographique de A Star Is Born aux côtés de Bradley Cooper, qui a également réalisé et coécrit le film. Le long métrage prendra l'affiche le 5 octobre.