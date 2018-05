Les 50 ans de L'Osstidcho: il était une fois la révolution

La semaine dernière, Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Mouffe se sont retrouvés au Quat'Sous, le petit théâtre de l'avenue des Pins où ils ont créé L'Osstidcho le 28 mai 1968. Pendant une heure, ils ont ressassé devant quelques journalistes leurs souvenirs de ce spectacle total, un peu bordélique, mais combien libérateur, qui a eu au Québec l'effet d'un tsunami dont on mesure encore mal l'impact 50 ans plus tard.

Les quatre artistes parlent en même temps, pouffent de rire, et on se dit que s'ils ont vieilli, il leur reste encore une bonne dose de l'énergie et de la folie qui ont donné naissance à L'Osstidcho. Quand Charlebois-le-verbomoteur échafaude une théorie, Deschamps-l'iconoclaste lui lance aussitôt un «vas-y, Robert!» à la fois moqueur et affectueux.

«La synchronicité, c'est la clé de la vie. Comment ça se fait que nous nous sommes retrouvés quatre au mois de mai ici il y a 50 ans? Un mystère», lance Charlebois.

Deschamps, lui, a une explication plus terre-à-terre: «En fait, c'est arrivé pour une simple raison: j'ai fait faillite le 15 février 1968. C'est pour ça que je me suis retrouvé ici au Quat'Sous avec Paul.»

Paul Buissonneau engage l'ami Yvon pour «vendre des tickets, passer le balai, pour 50 piastres par semaine» et, comme le petit théâtre de l'avenue des Pins n'a pas les moyens de monter Les belles-soeurs, il lui confie la mission de trouver un autre spectacle pour la fin de la saison. Deschamps appelle Charlebois et lui propose de monter une revue dans laquelle ils joueraient ensemble un sketch basé sur le personnage avec son «bon boss» et sa «job steady» que lui avait écrit Clémence DesRochers. Charlebois, qui revient de Californie, lui parle plutôt d'Alice's Restaurant d'Arlo Guthrie, une «chanson totale» pendant laquelle le chanteur se mettait à parler notamment du Viêtnam.

«On va faire des intros et des sorties à tes sketches, un thème musical, ça va faire comme une grande toune de 45 minutes, mais tu vas y aller tout seul», ajoute Charlebois.

Ainsi naîtra le premier monologue d'Yvon Deschamps: Les unions, qu'ossa donne?

Comme l'avait prédit Mouffe à Charlebois à propos de Deschamps: «Quand il va se trouver, on ne pourra pas le suivre.»

Des éponges

«On était des éponges», reconnaît Mouffe au beau milieu d'une conversation sur l'effervescence de 1968. En effet, tout original qu'il fût, L'Osstidcho se nourrissait de son époque: les émeutes de Mai 68 en France, les manifs contre la guerre du Viêtnam aux États-Unis, bref, un souffle de contestation qui n'épargnait pas le Québec.

«C'est l'arrivée des baby-boomers à 22, 23 ans, qui veulent toute la place. Moi, j'ai eu le droit de faire ce show-là parce que c'est moi qui produisais le show, en fait. Sans ça, ils ne m'auraient jamais mis dans le show. J'avais 31 ans, j'étais un vieillard», explique Deschamps, qui pouffe aussitôt du rire qu'on lui connaît bien.

«Les jeunes prenaient le pouvoir et prenaient la parole, alors on s'est dit pourquoi pas nous autres aussi? On a quelque chose à dire et puis on a aussi une façon de le dire qui est différente, en joual», ajoute Mouffe.

En effet, avec L'Osstidcho et, plus tard la même année, Les belles-soeurs, le joual a pris sa place dans la chanson et le théâtre de chez nous.