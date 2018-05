 Piknic Électronik: six programmes, six sélections 

Alain Brunet

La Presse La Presse Suivre @ABAlainBrunet L'été n'est pas encore commencé, mais c'est tout comme: le 16e Piknic Électronik se déploie dès ce week-end et jusqu'au 30 septembre. Une nouvelle direction artistique en a sélectionné la programmation: Lucas Jacques, assisté de Xavier Habouzit et de Barbara Philip. La Presse les a consultés, puis a fait ses propres recherches pour proposer six sélections d'ici la Fête nationale.

Anna, le dimanche 20 mai Brésilienne établie à Barcelone, Ana Miranda, alias Anna, voit sa réputation croître rapidement à l'échelle mondiale. Découverte de l'année 2016 aux DJ Awards tenus à Ibiza, elle connaît depuis lors une ascension fulgurante sur les pistes de danse du monde entier. Elle a commencé à faire DJ dès l'âge de 14 ans dans le nightclub du paternel, après quoi elle s'est installée dans la mégapole São Paulo pour s'y faire les dents et s'y connecter à la scène électro. Elle a créé dès lors ses propres sons, en plus de signer de nombreux remix pour différents labels. Elle a ensuite migré vers l'Europe afin que démarre sa carrière internationale. Elle y a peaufiné une approche techno et tech-house «deep & driving» des plus rigoureuses, pas piquée des vers.

Agrandir Marcel Dettmann Photo fournie par Piknic Électronik

Marcel Dettmann, le lundi 21 mai Le quadragénaire allemand Marcel Dettmann est considéré comme l'un des DJ et producteurs les plus influents de la techno, toutes époques confondues. Natif de l'ancienne RDA, il a grandi en périphérie de Berlin et s'est passionné très jeune pour Depeche Mode, Skinny Puppy et Front 242. Disquaire et DJ dès les années 90, il a circonscrit un style technoïde très personnel et d'autant plus étoffé, tout en devenant l'un des DJ emblématiques du Berghain, fameux club allemand. Il diffuse depuis lors sa musique notamment sur le label MDR, dont il est propriétaire. Il a également réalisé des compilations pour les labels Music Man, le London's Fabric Club et Berghain. Il a aussi été associé aux arts visuels et à la danse contemporaine. On lui doit une techno à la fois rude et élégante, totalement hypnotique.

Agrandir Kahn Photo fournie par Piknic Électronik

Kahn, le dimanche 27 mai Originaire de Bristol (Royaume-Uni), Kahn a été nourri aux sonorités underground de cette ville connue pour avoir été le berceau du trip-hop. Le garçon fut plutôt biberonné au punk rock et au hip-hop, avant de plonger dans les tendances anglaises ou caribéennes que sont le grime, le dub, le dancehall, le dubstep et le UK-garage. Au sein du collectif Young Echo, Kahn a exploré d'autres domaines de la musique électronique et incorporé ses propres voix et instruments à son son. En plus des sorties et des affiliations avec des maisons de disques respectées, Kahn mène avec Neek les destinées de Bandulu Records. Depuis sa création au début de l'année 2012, ce label contribue à faire émerger plusieurs productions souterraines de Bristol.

Agrandir Claptone Photo fournie par Piknic Électronik

Claptone, le dimanche 3 juin Le Berlinois Claptone s'est fait connaître en 2013 avec la chanson No Eyes. Il a ensuite lancé des enregistrements très prisés par les fans d'électro: Charmer en 2015, puis The Masquerade Mixes en 2017. Il a collaboré avec les artistes Peter Bjorn and John, JAW, Jay-Jay Johanson, Nathan Nicholson (de Boxer Rebellion), Jimi Tenor ou encore Young Galaxy. Son remix de Liquid Spirit, du chanteur de jazz Gregory Porter, a contribué à la légende de ce dernier. Son masque au long bec recourbé et ses gants blancs sont constitutifs d'un personnage énigmatique, mais dont la musique ne l'est pas vraiment... Quelque part entre la deep house et l'indie pop? Les chorus vocaux et les accroches mélodiques sont très pop. Claptone imbrique le tout dans de longs grooves, ce qui contribue assurément à son succès populaire.

Agrandir Amelie Lens Photo fournie par Piknic Électronik

Amelie Lens, le dimanche 10 juin De Belgique, Amelie Lens a énormément gagné en notoriété depuis 2016 avec les enregistrements suivants: Exhale, Let It Go, Contradiction, Nel, Stay With Me, Regal. On dit de cette artiste qu'elle est d'un calme olympien lorsqu'elle se trouve aux commandes d'une piste de danse; on n'a aucun mal à le croire. De facture essentiellement techno, la musique d'Amelie Lens est svelte, souple, émaillée d'effets discrets qui s'incrustent immanquablement dans le cortex. Elle apporte ainsi sa pierre à l'édifice technoïde, il n'y a pas lieu de se surprendre de son invasion très rapide du dancefloor mondial. Très solide!

Agrandir X-Coast Photo fournie par Piknic Électronik