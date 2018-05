Le grand retour de Marie Mai

Pourquoi Evenko et Spectra?

Il s'agit d'une famille, rappelle Marie Mai. Le promoteur evenko et Spectra sont deux entités sous la propriété du groupe CH. Le premier a produit les spectacles de Marie Mai au Centre Bell. «Les gens chez Spectra sont vrais. Avec eux, la première chose qu'on a faite, c'est d'écouter mes chansons. On n'a pas parlé de stratégie. [...] Il y a quelque chose de flamboyant autour de moi. On dit que je suis une bête de scène et c'est une réputation que j'aime avoir. Mais au-delà de la belle fille maquillée, il y a une fille qui écrit ses tounes.»

«Écrire, c'est la chose la plus libératrice pour moi. C'est là que je me sens le plus en vie. Tout part de mes chansons.»

Bien entendu, Spectra et evenko sont ravis. «C'est jour de fête chez evenko, a déclaré hier Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, à Marie Mai. Bienvenue chez nous mais, surtout, chez vous.»

«Nous avons une seule mission, c'est de porter tes mots et ta musique», a ajouté Jacques-André Dupont, PDG de Spectra.

Un réalisateur étranger

Marie Mai a ouvert la porte à de nouveaux collaborateurs, à commencer par un réalisateur. L'heureux élu: le Britannique établi à Berlin Oliver Som, qui a travaillé avec les Louise Attaque et James Blunt. «Il ne parle pas français, ce qui m'a permis d'aller plus loin», dit-elle.

Marie Mai a rencontré Oliver Som lors d'une séance d'écriture à Los Angeles. «Lui, il s'en foutait de ce que j'avais fait par le passé. Nous avons fait de la musique sans compromis. Il ne connaissait pas mes chansons d'avant. Il me disait: ‟Aujourd'hui, qu'as-tu envie de faire?"»

Pop et mise à nu

La Presse a pu écouter plusieurs nouvelles chansons de Marie Mai, dont l'extrait Empire, lancé hier. Premier constat: la star garde les deux pieds dans la pop. «La pop, c'est qui je suis, lance-t-elle. Il n'y a même pas de guitare sur mon nouvel album.»

Marie Mai ne s'est pas laissé influencer par la mouvance R&B et trap. Ses nouvelles chansons ont un caractère introspectif et des arrangements racés à la Robyn. «C'est un album très au ‟je". Je suis transparente sur ma rupture, sur des choses qu'on m'a dites, sur comment je vois l'industrie... Je me suis mise à nu», détaille-t-elle.

L'album raconte le cheminement de la chanteuse depuis deux ans - «[le fait] de me sentir perdue, de me rebâtir avec mon coeur de femme et d'artiste, de redécoller, d'exister...», précise-t-elle.

Le rôle de David Laflèche

Marie Mai n'a pas songé à coécrire et à coréaliser ses nouvelles chansons avec son amoureux David Laflèche, comme elle le faisait avec Fred St-Gelais. «Je ne voulais pas retomber dans ce pattern-là. Mais je trouve cela hyper important de l'avoir dans mon équipe pour m'épauler.»

David Laflèche, directeur musical depuis 25 ans, se trouve plutôt à être «le deuxième regard» de Marie Mai. «Je l'invite à voir les choses sous plusieurs angles, explique-t-il. Et j'approuve tout derrière elle. Je suis un gars assez pragmatique. J'assure en quelque sorte le contrôle de qualité.»

Le retour de Shannie Ladouceur

Shannie Ladouceur a quitté les Productions J avant Marie Mai. «C'était difficile de quitter Marie. Mais avec deux jeunes enfants et après 12 ans aux Productions J, j'avais besoin d'un recul.»

Elle ne pensait pas reprendre la gestion de la carrière de la star des mois plus tard, «dans une nouvelle formule». Or, Shannie Ladouceur est à nouveau l'imprésario de Marie Mai.

Une Marie Mai «sans filtre et sans retenue», a dit la principale intéressée, hier, en conférence de presse. «Je ne laissera plus de place à l'interprétation.»