ABBA enregistre deux nouvelles chansons

«Nous avons tous les quatre pensé que, après 35 ans, ça serait marrant d'unir nos forces et d'aller dans un studio d'enregistrement. Alors on l'a fait», a expliqué dans un communiqué le groupe aux 400 millions d'albums.

L'un des deux titres, I Still Have Faith In You sera repris par leurs avatars numériques au cours d'un show télévisé en décembre produit par les chaînes britannique BBC et américaine NBC.

«Nous avons beau avoir vieilli, la chanson est nouvelle. Et ça fait du bien», ont ajouté les stars.

Le nom de l'autre titre n'a pas été révélé et les artistes n'envisagent pas de se réunir pour chanter en public.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus et Benny Andersson se sont séparés en 1982 après avoir régné sur la planète disco pendant une décennie avec des titres comme Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia ou encore Super Trouper.

Le groupe, qui s'était produit sur scène une dernière fois en 1986, n'avait jamais été officiellement dissous mais les quatre artistes affirmaient résolument qu'ils ne chanteraient plus ensemble.

«La décision de poursuivre le projet excitant d'une tournée par les avatars a pris une tournure inattendue», ont constaté les artistes dans le communiqué.

Pour eux, se retrouver en studio, fut une «expérience extrêmement joyeuse».

«C'est comme si le temps s'était arrêté et que nous revenions de courtes vacances», ont-ils écrit.

«C'était la même magnifique alchimie», a constaté leur gérant Görel Hanser, interrogée par l'agence locale TT.

«Tout le monde a retrouvé son rôle et a chanté, chanté et chanté», a-t-elle confié.

Les quatre Suédois ont marqué les années 70 avec leurs mélodies entraînantes, leur exubérance vestimentaire et leurs clips kitsch.

Ils avaient connu la célébrité en remportant le Concours Eurovision de la chanson en 1974 avec Waterloo.

Mais aujourd'hui leur popularité dépasse largement le clan des nostalgiques. Grâce notamment à la comédie musicale Mamma Mia, créée en 1999, puis au film éponyme, sorti en 2008, la musique d'ABBA a su toucher un public qui n'était pas né à l'époque de sa création.

Contacté par l'AFP, Björn Ulvaeus, n'était pas disponible pour un commentaire.