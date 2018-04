 Prise de son: Dave Chose, CHANCES et Les Francouvertes 

Sortie: Voyager avec CHANCES

Le groupe montréalais CHANCES lance vendredi son album Traveler, le lendemain d'un spectacle au Centre Phi. Le trio entremêle musique électro et chants du monde, grâce à la symbiose vocale des auteures-compositrices Chloé Lacasse et Geneviève Toupin, rythmée par les percussions de Vincent Carré. Lumineuses et spirituelles, les chansons de CHANCES donnent envie de voyage.

Consultez le site du groupe: https://www.chancesmusic.com

Concours: En finale des Francouvertes

La diversité musicale sera au rendez-vous de la finale du concours Les Francouvertes. Au terme des demi-finales, le public et le jury ont choisi le duo punk CRABE, l'auteure-compositrice-interprète rock Lou-Adriane Cassidy et le collectif rap LaF. Qui succédera à Lydia Képinski, gagnante de 2017? On le saura le 9 mai en direct du Club Soda.

Consultez le site du concours: http://francouvertes.com

On a écouté

> Other People's Pieces, Chilly Gonzales

Cet album est du bonbon. Chilly Gonzales reprend au piano avec sa signature bien à lui des tubes pop. Dans une douce ambiance de chambre, il interprète des medleys instrumentaux de Weezer, Lana Del Rey, Drake et de Daft Punk, en plus de reprendre des tubes de ces derniers et de Beach House. Doux, apaisant et évocateur, pour les journées de pluie ou les apéros calmes.

> When My Heart Felt Volcanic, The Aces

Ce quatuor féminin due l'Utah ne peut cacher ses fortes ressemblances avec HAIM. Harmonies vocales pop, arrangements électro ou folk-rock et mélodies vitaminées, tout y est pour accrocher les oreilles et se préparer pour l'été. The Aces peut aussi plaire au public de Tegan and Sara.