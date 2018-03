Springsteen on Broadway: le chanteur ajoute 81 représentations 

Le rockeur vient d'annoncer l'ajout de 81 représentations de ce concert singulier qui a lieu au Walter Kerr Theatre de la 48e Rue.

Les nouvelles dates - qui devraient être les dernières, selon ce que le chanteur laisse entendre - seront entre le 10 juillet et le 15 décembre 2018.

En raison de la très forte demande, les billets sont d'abord offerts aux fans déjà enregistrés, mais qui n'ont pu en acheter jusqu'ici.

Selon setlist.fm, le spectacle compte 15 pièces parmi lesquelles Growin' Up, My Hometown, Born in the U.S.A., The Rising, Born to Run... La première officielle e a eu lieu le 12 octobre 2017.