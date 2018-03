Spotify, allié de la musique d'ici?

«Si tu n'es pas sur une playlist, t'es mort», caricature Louis-Armand Bombardier, patron du label montréalais L-Abe, qui représente des artistes comme Marc Dupré, Betty Bonifassi et The Lost Fingers.

«Une playlist te donne beaucoup plus de rendement. Or, elle dépend d'un curateur, qui ne peut pas tout mettre et qui doit faire des choix. Comme les directeurs musicaux des radios», illustre-t-il.

Spotify compte plus de deux milliards de listes d'écoute. Certaines sont créées par les utilisateurs, d'autres par des algorithmes, mais les plus populaires sont constituées par des employés de Spotify qu'on appelle des curateurs.

Les curateurs ont un rôle énorme. Ils ont le pouvoir de mettre un artiste moins connu du grand public sur une liste d'écoute qui compte 200 000 abonnés, mais peuvent aussi le bouder.

«C'est devenu une grosse game de playlist», nous disait récemment Emmanuelle Proulx du groupe indépendant Men I Trust, qui cumule des millions d'écoutes sur Spotify, au point d'en tirer des revenus importants.

L'homme à connaître

Depuis septembre dernier, Guillaume Moffet est en poste chez Spotify à Toronto. On lui doit de nombreuses listes d'écoute avec du contenu québécois. Disons qu'il a du pouvoir et qu'il est très sollicité.

En entrevue avec La Presse, l'ancien de Voir et de la SOCAN confirme que son mandat est notamment de « revamper l'offre de contenu francophone ».

Sa tâche principale: faire des listes d'écoute et les adapter à la demande. «Je suis exposé à 25 heures de nouvelle musique par semaine», précise-t-il.

Quelle pièce est choisie et pourquoi? Il n'y a pas de ligne éditoriale.

«J'ai été engagé pour mes connaissances en musique. On ne m'impose pas de ligne éditoriale. On met de l'avant ce que les utilisateurs vont apprécier. Chaque liste est comme une niche. On les façonne selon les réactions des auditeurs.»

Avec ses collègues de partout dans le monde, il peut inciter à une écoute, mais pas la forcer. Les curateurs sont en quelque sorte les directeurs musicaux de multiples stations de radio. «En prenant le pouls de l'auditoire en 24 heures», ajoute-t-il.

Spotify demande à ses curateurs de suivre leur instinct (guts), mais aussi de valider avec les chiffres d'écoute (le data). «Ce sont les utilisateurs qui décident à la fin», fait valoir Guillaume Moffet.

Spotify permet de s'adapter rapidement aux tendances. «Le hip-hop français ne joue pas à la radio. Nous sommes fiers de soutenir ce genre-là», affirme Guillaume Moffet.

Ce dernier peut bâtir une liste d'écoute en quelques minutes. Le soir de l'annonce de la mort de Patrick Bourgeois, il assistait à un concert du pianiste Jean-Michel Blais, mais il a décidé de rentrer au travail pour bâtir une liste d'écoute inspirée des BB.

La semaine dernière, il a lancé la liste QuéPop, qui compte déjà près de 15 000 abonnés.