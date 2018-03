Un inédit d'Amy Winehouse

My Own Way, écrite par Cang en collaboration avec James McMillan, Maryanne Morgan et Amy Winehouse, a été créée comme démo afin d'être envoyée aux maisons de disques.

«Amy est venue nous voir, elle a ouvert la bouche, et elle nous a époustouflés», a raconté Gil Cang au journal Camden New, en précisant qu'il avait retrouvé l'enregistrement la semaine dernière. «Nous avons immédiatement été frappés par son talent.»

En écoutant ce morceau, il est vrai qu'on retrouve le style si particulier de la chanteuse, disparue beaucoup trop tôt.