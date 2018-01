 Cafouillage à la Place Bell: evenko présente des excuses 

«Nous offrons nos plus sincères excuses au groupe The Killers et leurs fans qui étaient présents, a écrit le gestionnaire des relations de presse Philip Vanden Brande. Soyez assurés que la santé et la sécurité de tous demeurent notre priorité et que des correctifs seront apportés pour améliorer les opérations de notre nouvel amphithéâtre et l'expérience des fans.»

Dans un message publié dimanche sur sa page Facebook, le promoteur evenko a invité les détenteurs de billets mécontents à téléphoner au 1 855 634-4474.

Outre l'attente à l'extérieur par un temps glacial, des interruptions sonores pendant la prestation de The Killers ont aussi importuné les spectateurs.