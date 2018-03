Debbie Lynch-White: remixer ma vie

L'actrice incarne La Bolduc dans le film du même nom, qui sera sur les écrans l'an prochain. Elle juge «passionnant» le parcours de Marie Travers, première Canadienne française à avoir gagné sa vie avec ses chansons. «Elle a été très féministe et avant-gardiste sans le savoir. Elle chantait les valeurs de l'époque [...], mais elle faisait tout le contraire - par nécessité, pour nourrir ses enfants.» La comédienne interprète les chansons du film sur un disque sorti récemment.

Quelle est la chanson que tu associes à ton enfance?

Hakuna matata, tirée du Roi lion

«J'ai capoté sur ce film-là. J'ai encore ma VHS et je ne veux pas m'en débarrasser. [...] Je connais les paroles par coeur et je fais toutes les voix : Timon, Pumbaa, Nala... Mon père jouait L'amour brille sous les étoiles à la guitare; on chantait ça ensemble, on se faisait des duos...»

Quelle est la chanson qui t'a donné le goût de chanter?

You Oughta Know d'Alanis Morissette

«Tout l'album Jagged Little Pill. C'est un album tellement marquant. Je l'écoute encore. Ces filles-là [Alanis Morissette, Sheryl Crow], c'est à travers leur musique que j'ai découvert que j'étais capable de chanter. Je trouvais qu'Alanis avait une rage le fun. Pour une fille dans les années 90, elle se démarquait.»

Tu es amatrice de karaoké. Quel est ton classique de karaoké?

Killing Me Softly With His Song des Fugees et Let's Get It On de Marvin Gaye

«C'est mon top 2 que je chante chaque fois. Killing Me Softly, c'est une toune sur laquelle je tripe depuis le secondaire; dans les karaokés, tout le monde la connaît. C'est le fun des tounes de même au karaoké. [...] Let's Get It On, je la trouve bonne et elle est exactement dans mon confort vocal. Elle est chaude aussi. [...] J'aime cette vibe musicale.»

Quelle chanson de la Bolduc trouves-tu la plus intemporelle?

Ça va venir découragez-vous pas

«Pour moi, c'est un hymne au courage. La Bolduc a donné de l'espoir à des gens qui étaient dans la misère noire. Ça, à toute époque, je pense qu'on va en avoir besoin.»

Y a-t-il une chanson sans laquelle tu ne pourrais pas imaginer ta vie?

Prière païenne de Céline Dion

«Ce n'est pas une affaire deep; c'est une toune que j'aime depuis tellement longtemps. Ce n'est pas sa plus connue, mais cr**** qu'elle est entraînante. J'ai fait mon examen de claquettes là-dessus à mon école de théâtre. Elle part dans le char, je ne la skippe jamais.»

Quel est ton plaisir coupable musical?

How You Remind Me de Nickelback

«J'écoute du Nickelback de temps en temps dans mon char. Ton titre, ce ne sera pas "Debbie Lynch-White aime Nickelback", là... J'écoutais ça quand j'étais ado. Ça me replonge dans une espèce de nostalgie, des souvenirs de Debbie qui s'en va au secondaire avec son Discman. Il y avait une espèce de fierce [férocité] dans le beat. Mais, avec le recul, ce n'est pas tout qui est bon...»