De l'espoir pour les fans de Mes Aïeux?

«Le party du jour de l'An, c'est pas mal dans notre ADN», admet le leader du groupe Stéphane Archambault, rencontré hier.

Est-ce que cette réunion annonce le retour de Mes Aïeux, après quatre ans de silence? «Ça va être notre test pour voir si on ouvre la machine. On répète beaucoup en ce moment, et je dois dire que ça se passe très bien. Tout le monde est dans un super bon état d'esprit.»

L'étape B, explique Stéphane Archambault, serait de faire une dizaine de spectacles l'été prochain. «Il n'y a rien d'officiel, mais il y a comme une espèce d'envie. Si on a du fun, on rentrerait ensuite dans un processus d'album.»

Sans mettre de pression, il y en a qui pourraient être contents.