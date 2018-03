Johnny Hallyday: le cousin éloigné

«La production est très chère et ça décourage un peu les promoteurs canadiens», m'a expliqué Johnny l'année suivante quand il a fait un saut de puce à Montréal pour chanter dans une émission de TF1 consacrée à Céline Dion. Il aura finalement fallu patienter jusqu'en octobre 2012 pour qu'il se produise au Centre Bell, deux soirs plutôt qu'un.

Il est revenu une dernière fois, le 3 mai 2014, à la salle Wilfrid-Pelletier, pour faire revivre en chansons tous les Johnny qu'on avait connus, depuis L'idole des jeunes et Tes tendres années. Un fan inconditionnel, sans doute un peu menteur, lui a crié: «T'es jeune, Johnny!»

Il n'y avait rien de forcé ni de factice quand il a repris I'm Gonna Sit Right Down and Cry (Over You), la chanson rockabilly d'Elvis qui lui avait donné l'envie de faire ce métier. Mais, avais-je également noté, on acclamait surtout le Johnny aux chansons qui ne pouvaient appartenir qu'à lui, dont Ma gueule et Je suis né dans la rue, à la fois autobiographique et pleine du mythe qu'il s'était construit à sa propre gloire.

Ce soir-là à Montréal, comme à Paris des années plus tôt, je m'étais demandé comment un chanteur aussi intense et imposant pouvait dire autant de banalités entre ses chansons. C'était pourtant le même homme qui, en interview seul à seul, m'était apparu timide, presque trop modeste pour être Johnny.

Un homme de peu de mots, certes, mais des mots qui avaient souvent le mérite d'être spontanés.

Fabrice Luchini a déjà raconté en spectacle sa rencontre improbable avec Johnny sur le plateau du délicieux film Jean-Philippe dans lequel le chanteur plus grand que nature était curieusement devenu gérant de salle de bowling.

De retour d'une pause dans le tournage, Johnny a demandé à son partenaire de jeu ce qu'il avait fait entre-temps, et Luchini lui a dit qu'il en avait profité pour écouter Glenn Gould et lire Schopenhauer.

«Non, mais qu'est-ce que t'as dû te faire chier!», lui a répliqué du tac au tac Johnny.

L'acteur a aimé.