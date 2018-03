Décès de Johnny Hallyday: un pays en deuil

photo Michel Spingler, associated press

Quelques heures après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, les médias - même les plus sérieux - passaient en boucle des émissions spéciales sur le «Elvis français».

Dire que Françoise et Bernard sont des fans... En 1972, elle a sauté sur scène pour embrasser Johnny. La scène a été immortalisée par un photographe, et le cliché se trouve désormais dans un album photo spécialement consacré au chanteur que le couple a placé chez lui tout près d'un buste le représentant. Alors forcément, disent-ils, «il fallait qu'on vienne aujourd'hui. On n'a pas hésité une seconde».

Ils ne sont pas les seuls. Sébastien Burel, 42 ans, venait de faire 600 kilomètres en train depuis Strasbourg, avec son frère, son fils et ses neveux, pour rendre hommage à celui qui, dit-il, a toujours fait partie de la trame sonore familiale.

«On ne le connaissait pas personnellement, mais c'est bizarre, c'est comme si on perdait un membre du clan. Mon père chantait ses chansons. Je l'entends depuis que je suis haut comme ça. Alors, bien sûr, j'ai pleuré, même si c'était un étranger», a-t-il dit, l'air pourtant invulnérable dans son perfecto noir.

«Moi, pas une larme, j'ai passé l'âge», a lancé Olivier, 63 ans, en triturant la croix de Johnny accrochée à son cou. Mais il admet que la disparition du chanteur laisse un vide énorme. Pour lui d'abord, qui le suivait depuis l'âge de 10 ans et qui l'a vu «au moins» 100 fois en concert. Mais aussi pour la France, à qui le chanteur «a tant donné».

Donné quoi? De ce côté, les réponses varient. Mais tout le monde semble s'entendre sur ceci: Johnny était d'abord une voix. Puis un charisme. Puis une bête de scène. «Quand il donnait un concert, il se passait quelque chose, a résumé Marie Bourdeau, jeune soixantaine, venue se recueillir devant La Savannah. C'était une espèce de communion. Il donnait beaucoup de sa personne.»