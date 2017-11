Décès de Patrick Bourgeois: le deuil d'un groupe

«C'est sûr qu'on s'y attendait, mais on ne pensait pas que ce serait aussi rapide», confie Alain Lapointe, claviériste des BB, encore sous le choc de la nouvelle. «Il avait plein de projets en tête, il n'avait pas abdiqué», précise le musicien qui a appris la nouvelle alors qu'il était au salon funéraire, parce qu'il venait de perdre sa belle-mère.

«Je n'arrive pas à prendre du recul. Je pense que c'est avec le temps que je vais le réaliser. On a tellement d'histoires entre nous, c'est une vie d'amitié. On pourrait écrire deux livres sur ce que nous avons vécu», ajoute-t-il.

«Je suis foudroyé et chaviré, admet pour sa part François Jean, qui était le batteur des BB. J'ai appelé Alain tout de suite et on a jasé très longtemps. On a déroulé ensemble le fil de tous les grands événements vécus. Je revoyais les moments heureux.»

François Jean n'élude pas la question des différends financiers qu'il a eus avec Patrick Bourgeois en 2015. «Les dernières années, on ne s'était pas vus. J'en ai fait une dépression, c'était une peine d'amour qui a pratiquement duré un an et demi. Comme toujours, on s'est chicanés très fort. Habituellement, une semaine après, c'était pardonné, mais là, le légal était là-dedans. Ça n'effacera jamais ces moments heureux; l'argent ne peut pas venir à bout de ce que nous avons vécu et partagé.»

La locomotive des BB

Pour François Jean, Patrick Bourgeois a été celui par qui le rêve est arrivé. «Nous, les Beatlemaniaques, avons souvent fait des comparatifs quand, dans les premières rangées de nos shows, on voyait les filles qui pleuraient et tombaient dans les pommes.»

«On sentait que ça allait marcher, mais jamais comme ça. C'est devenu un phénomène de masse. J'ai réalisé mon rêve avec lui.»

Pour Alain Lapointe, ce succès était un privilège. «On battait des records de foule, tout le monde connaissait toutes nos tounes par coeur», dit-il en se souvenant en particulier des prix récoltés par les BB à l'ADISQ, d'avoir fait la première partie de Patrick Bruel à Paris à l'époque et d'avoir sillonné la France.