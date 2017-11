Céline Dion s'éclate sur scène

Alors qu'elle n'était pas annoncée, elle a fait une apparition aux côtés du DJ Steve Aoki lors d'un événement-bénéfice pour les victimes de la récente tuerie de Las Vegas.

Elle a interprété son increvable succès de Titanic, My Heart Will Go On, avant de se déchaîner dans une danse avec Aoki.

Comme il se doit, cette performance improvisée a été filmée sous tous les angles par les fêtards sur place.

Visionnez une captation de la scène: https://www.youtube.com/watch?time_continue=297&v=9TxO_5NabQ0