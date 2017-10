 Björk révèle avoir été sexuellement harcelée par un réalisateur 

«Comme je repoussais à maintes reprises le réalisateur, il boudait et me punissait et donnait à son équipe l'impression que j'étais la personne à problèmes», a-t-elle raconté sur Facebook.

Björk, 51 ans, n'a pas révélé le nom de son harceleur, ni le film en question, mais a fait état d'une «équipe d'une dizaine de personnes qui a permis et ... encouragé» son attitude.