 Cafouillage autour de l'annonce de la mort de Tom Petty 

Des médias américains ont dû se rétracter après avoir rapporté la mort du rockeur Tom Petty lundi après-midi, une annonce qui a été relayée partout dans le monde et qui a suscité un déferlement d'hommages de ses pairs et de ses fans sur les réseaux sociaux.

Le musicien de 66 ans serait néanmoins entre la vie et la mort, indiquait toujours TMZ lundi en fin de soirée. Selon le média spécialisé dans les nouvelles sur les célébrités, Tom Petty aurait été hospitalisé dimanche soir après avoir subi un arrêt cardiaque à sa maison de Malibu. L'homme serait placé sous respirateur artificiel, mais sa famille aurait ordre de ne pas le ranimer.

Plus tôt dans la journée, CBS News avait rapporté la mort du poids lourd du rock des années 70 et 80, sans citer de source, mais en tweetant que l'information avait été confirmée par le service de police de Los Angeles, le LAPD.

Lundi après-midi, un porte-parole du LAPD, Tony Im, a toutefois affirmé que les autorités policières ne disposaient d'aucune information sur l'état de santé du musicien. À son dire, aucun représentant du LAPD n'a confirmé le décès du rockeur à CBS News. «Ce n'était pas notre service. Si ce n'est pas une affaire policière, notre service d'information ne fait pas ce genre de commentaire», a affirmé le porte-parole, s'excusant pour les dommages suscités par ce reportage.

CBS a amendé son article depuis, tout en maintenant dans un communiqué que les informations qu'il avait rapportées provenaient bel et bien du LAPD.

Des représentants du service d'incendie ont pour leur part confirmé qu'ils avaient répondu à un appel d'urgence concernant un homme qui aurait subi un arrêt cardiaque dans le voisinage où vit Tom Petty, mais ils n'ont pas confirmé qu'il s'agissait de lui. L'imprésario de Tom Petty n'a pas répondu aux appels ni aux courriels de l'Associated Press.

Toujours très actif sur la scène musicale, le chanteur des succès Free Fallin' et I Wont Back Down avait entamé en avril dernier une tournée d'envergure marquant le 40e anniversaire de son premier album avec son groupe The Heartbreakers. Ils s'étaient produits au Hollywood Bowl de Los Angeles trois soirs de suite fin septembre et devaient jouer à New York en novembre.

