 Steve's Music Store: le renouveau d'une institution 

«L'endroit est historique, honnêtement. Et on va continuer cette histoire à la nouvelle place, je l'espère.»

De nombreuses personnalités connues ont défilé ici. Metallica, Pantera, Wesley Snipes, Santana, Half Moon Run, Black Sabbath, Bruce Willis, Stevie Wonder... Lenny énumère une dizaine de noms, puis s'interrompt et précise que ce ne sont pas les vedettes qui entrent au Steve's qui ont le plus de valeur pour lui et ses collègues. «Les musiciens les plus importants qui rentrent dans nos portes, c'est les nôtres, dit-il. Les musiciens québécois, canadiens, qui viennent nous acheter des picks pour aller jouer dans la rue dans 15 minutes... Ce sont eux, les superstars.»

«The New Place»

Le nouvel emplacement du Steve's est «idéal», selon Sheldon. De l'autre côté de la rue, il y a les Foufounes électriques. Un peu plus loin, le M Telus et le Club Soda. Puis, le Quartier des spectacles. Un magasin de musique ne pouvait être mieux entouré. «Il y a tellement de monde qui passe par là.» Sheldon raconte que lorsqu'il a commencé, Saint-Antoine était aussi animée que l'est maintenant Sainte-Catherine. «Mais ça a beaucoup changé», observe-t-il.

Un vent de modernité a soufflé sur l'institution. L'espace est bien plus ouvert, il semble plus grand, même si Sheldon et Michael assurent qu'il y a un peu moins de place. Ils y ont fait construire une mezzanine et c'est à l'étage qu'on installera la section des batteries et Lenny.

«On ne voulait pas que ce ne soit qu'une grosse boîte», explique Michael, qui a eu l'idée de bâtir une scène au beau milieu du magasin. «Ça va servir à organiser des performances, de gros groupes, mais on espère aussi des groupes québécois qui auraient besoin d'un peu de social exposure», explique Lenny. Ils voudraient aussi y donner des cours de musique, organiser des conférences. D'ailleurs, des représentants du fabricant américain de guitares Taylor y donneront un atelier dans quelques semaines.

Le Steve's prend donc un nouveau tournant, se modernise et innove. Mais ce qui le forge vraiment, ce sont tous les gens qui y travaillent. Eux semblent tous y faire carrière pendant des décennies et tous ont suivi lorsqu'ils ont eu à déménager. L'ouverture de ce nouveau magasin, «c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de fun pour tout le monde aussi», rapporte Sheldon. Un des plus grands défis sera de convaincre certains clients que ce déménagement est pour le mieux, explique-t-il, toujours le même sourire accroché aux lèvres, car «les musiciens n'aiment pas le changement».

Bientôt, toutes traces du déménagement auront disparu et le Steve's continuera à «vendre du rêve», comme le dit le gérant. Ainsi débute le nouveau chapitre de cette histoire qui a commencé en 1965. Ce sera un grand défi, mais Sheldon, Lenny et Michael sont optimistes. «So far, so good», lance Sheldon.