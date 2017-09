Quatre chansons inédites de Charlotte Cardin

Les trois autres singles s'intitulent Paradise Motions, Just Like That et The Kids. L'interprète de Big Boy sortira également un EPK (electronic press kit) de six titres aux États-Unis et en France.

Cardin se joindra à la tournée nord-américaine de Nick Murphy (nouvel alias de Chet Faker) à partir du 10 septembre.

Elle avait interprété ses quatre nouvelles chansons lors de son dernier passage au Métropolis, au mois de juin.

Elle remontera d'ailleurs sur cette scène montréalaise deux soirs de suite, les 22 et 23 septembre.