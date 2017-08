MTV Video Music Awards: le couronnement de Lamar

Le rappeur Kendrick Lamar a tout raflé hier aux MTV Video Music Awards, remportant six trophées, dont celui du meilleur vidéoclip pour HUMBLE., tandis qu'Ed Sheeran a été sacré artiste de l'année. Voici les moments marquants de ce gala où les prestations musicales ont été plus nombreuses que les prix remis.

Un tapis rouge spectaculaireLorde avait des airs de princesse dans cette magnifique robe de Monique Lhuillier. Elle était nommée dans deux catégories, dont celle de l'artiste de l'année. Elle a aussi offert une audacieuse performance au cours de laquelle elle n'a pas chanté en direct, mais seulement dansé. Joli numéro.

Demi Lovato a demandé les services du styliste de Céline Dion, Law Roach, pour la cérémonie. Un look particulièrement réussi.

Le groupe Thirty Seconds to Mars n'est pas passé inaperçu sur le tapis rouge. La cape signée Gucci que porte le chanteur et acteur Jared Leto était d'ailleurs un des sujets chauds sur Twitter.

La formation Fifth Harmony et Gucci Mane ont remporté la première statuette de la soirée, soit celle du meilleur vidéoclip pop pour Down.

Julia Michaels était radieuse dans cette robe signée Dior.

Nicki Minaj a fait du Nicki Minaj. Vêtue d'un costume de latex rose, la chanteuse laissait peu de place à l'imagination.

L'animatrice de la soirée, Katy Perry, a foulé le tapis rouge dans une jolie tenue blanche signée Stephane Rolland.

Un clip et un trophée pour Taylor SwiftEn exclusivité, les MTV Video Music Awards ont présenté le nouveau vidéoclip de Taylor Swift, Look What You Made Me Do. La chanteuse a encore une fois utilisé son sens de l'autodérision pour répondre aux rumeurs et à ses détracteurs. Elle le chante dans cette chanson: «L'ancienne Taylor ne peut pas répondre au téléphone en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle est morte.» Et elle le prouve dans ce clip où son côté badass est particulièrement mis de l'avant.

Dans ce vidéoclip à la mise en scène élaborée, toutes les anciennes Taylor Swift refont surface, notamment dans une sympathique conclusion. Entre autres, la jeune chanteuse country aux cheveux bouclés reçoit ces insultes: «Arrête de jouer à la fille trop gentille. Tu es tellement fausse. Oh, regarde, elle joue à la victime! Encore!» Un clin d'oeil assez évident aux MTV Video Music Awards de 2009, où Kanye West avait interrompu le discours de Taylor Swift - qui venait de remporter le prix du meilleur clip pour You Belong With Me - pour dire que Beyoncé aurait dû remporter ce prix. Hier soir, la chanteuse (cependant absente à la cérémonie) a également remporté le prix de la meilleure collaboration avec Zayn pour I Don't Wanna Live Forever.

Un hommage à PinkC'était une soirée importante pour Pink, qui a reçu le prestigieux prix Michael Jackson Video Vanguard Award pour l'ensemble de sa carrière. Sur le tapis rouge, elle a confié: «Je ne peux pas y croire. Normalement, je suis la personne qui est nommée mais qui ne gagne pas.» Dans son vibrant et authentique discours, elle a surtout parlé de diversité corporelle et de l'importance de la célébrer. Pink - qui a reçu six MTV Video Music Awards au cours de sa carrière - est également montée sur scène pour présenter un numéro musical où elle a fait un pot-pourri de quelques-uns de ses succès. Elle a terminé le tout en force en interprétant son nouveau simple What About Us, qui a d'ailleurs détrôné l'immense succès de l'été Despacito des palmarès américains. La chanteuse offrira son septième album studio, Beautiful Trauma, le 13 octobre.

Hommage et messages d'espoirMiley Cyrus avait promis d'être «une bonne fille» cette année, et elle a tenu sa promesse. Le numéro Younger Now était à des années-lumière de celui qu'elle nous avait servi en 2014 avec son twerk, qui avait alors fait scandale.

Katy Perry a été une animatrice présente. Contrairement à d'autres animateurs dans les années précédentes, elle a pris régulièrement le micro dans l'espoir de faire rire l'audience. Malheureusement, ses blagues tombaient souvent à plat. Elle était également chargée de fermer le gala avec un numéro musical particulièrement attendu où elle a notamment chanté avec Nicki Minaj. L'univers pop et cartoonesque de Katy Perry était au rendez-vous, cette fois-ci en rendant hommage au basketball. Elle a même volé dans les airs pour marquer au panier.

Les larmes aux yeux, Kesha a pris la parole pour encourager les jeunes à appeler les centres de prévention du suicide, au besoin.

Jared Leto a rendu hommage à Chester Bennington, chanteur de Linkin Park, qui s'est suicidé au mois de juillet. L'acteur et chanteur a souligné: «Si quelqu'un nous regarde ce soir et se dit qu'il n'y a pas d'espoir, je veux que tu m'écoutes: tu n'es pas seul.»

Les gagnants sont...Ed Sheeran a remporté le titre d'artiste de l'année. Il était nommé aux côtés de Lorde, Bruno Mars, Kendrick Lamar, Ariana Grande et The Weeknd. Dans son très court discours de remerciements, il a indiqué qu'il s'agissait de son deuxième MTV Video Music Award. Quant à Kendrick Lamar, qui partait grand favori avec huit sélections, il a remporté six trophées, dont celui du meilleur vidéoclip. Le rappeur a d'ailleurs ouvert la cérémonie avec un numéro qui en a mis plein la vue. Le public devait voter pour le meilleur artiste de la relève (Best New Artist) et il a choisi Khalid, auteur-compositeur-interprète de R&B du Texas. Visiblement ému de remporter le prix, il a commencé par remercier sa mère pour l'amour et les encouragements.