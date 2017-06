Nos suggestions de sorties pour la fête nationale

Québec

Pour la deuxième année consécutive, c'est Marie Mai qui animera le grand spectacle de la fête nationale sur les plaines d'Abraham, à Québec. Et elle sera plutôt bien entourée, avec Éric Lapointe, Daniel Bélanger, Richard Séguin, Vincent Vallières, Laurence Jalbert, Luce Dufault, Ingrid St-Pierre et on en passe. Michel Rivard, qui est le porte-parole de la fête nationale cette année, lira le discours patriotique.

Où? Plaines d'Abraham

Quand? 23 juin, 21h

Consultez le site de l'événement

---

Longueuil

Charles Kardos, talentueux pianiste et chanteur qui a remporté La voix junior en 2016, assurera la première partie du spectacle de la fête nationale dans le Vieux-Longueuil. Suivra le duo LeBoeuf-Deschamps, formé de l'ex-Offenbach Breen LeBoeuf et de Martin Deschamps, qui viendra injecter une bonne dose de rock'n'roll à la soirée.

Où? Rue Saint-Charles Ouest

Quand? 23 juin, 20h

Consultez le site de l'événement

---

Laval

Pour le grand concert de la fête nationale présenté au Centre de la nature de Laval, mis en scène par la chanteuse Émilie Laforest et sous la direction musicale d'Alex McMahon, une quinzaine d'artistes, dont Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Clémence DesRochers, Nanette Workman et Alaclair Ensemble, rendront hommage aux groupes qui ont marqué le Québec. Ils seront accompagnés sur scène par Les Petits Chanteurs de Laval, et c'est au son de la musique de Valaire qu'éclateront plus tard les feux d'artifice.

Où? Centre de la nature

Quand? 24 juin, 21h

Consultez le site de l'événement

---

Fêtes de quartier à Montréal

Artistes de la relève ou établis, ils seront dans tous les arrondissements de la ville, sur toutes les scènes, autant le 23 que le 24 juin. Des exemples? Les Cowboys Fringants seront à Lachine, Émile Bilodeau sur le Plateau Mont-Royal, Marc Dupré à LaSalle, et Gregory Charles à Dorval. C'est sans compter toutes les animations, jeux gonflables, feux d'artifice, acrobates, murales et tablées collectives: des dizaines et des dizaines d'animations auront lieu au cours des 101 fêtes de quartier.

Où? Montréal

Quand? 23 et 24 juin

Consultez le site des événements

---

Outremont

Pour une fête nationale plus historique, un «karaoké des bois» est présenté au parc Saint-Viateur, à Outremont. La troupe d'Oyez Oyez!, autour du musicien et podorythmiste Francis Désilets, invite le public à venir chanter des airs traditionnels québécois au son du banjo et de la guitare. Cette activité qui laisse toute la place aux chants et aux contes de 1850 à 1935 est présentée dans le cadre de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal.

Où? Parc Saint-Viateur

Quand? 24 juin, 19h

Consultez la page de l'événement

---

Constellation francophone

Pas moins de 400 artistes de toute la francophonie canadienne se produiront sur six scènes différentes, de Victoria à Moncton, en passant par Saskatoon et Whitehorse. C'est à Québec, au parc de la Francophonie, qu'aura lieu le volet québécois, où on pourra voir les deux porte-parole de l'événement, Jean-François Breau et Marie-Eve Janvier, entourés d'une large brochette d'invités, dont Alexandre Désilets, Marie-Josée Lord, Florent Vollant, Marjo et Yves Lambert. Les six spectacles pourront aussi être visionnés en direct sur le web.

Où? Parc de la Francophonie, Québec

Quand? 24 juin, 21h

Consultez le site de l'événement