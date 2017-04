Willie Nelson et Bob Dylan en tournée cet été

Associated Press New York

Le promoteur Blackbird Presents et Willie Nelson ont annoncé mardi que l'Outlaw Music Festival Tour s'arrêtera dans six villes, dont La Nouvelle-Orléans et Dallas entre le 1er et le 16 juillet.

Willie Nelson sera à l'affiche de tous les spectacles. Bob Dylan se produira quant à lui le 8 juillet à Detroit et le lendemain à Milwaukee.

Parmi les autres artistes au programme, on note Sheryl Crow, the Avett Brothers, Jason Isbell, Margo Price et My Morning Jacket.

Les billets seront mis en vente le 21 avril. La tournée se rendra également à Rogers, en Arkansas, et à Syracuse, New York.

Willie Nelson a lancé l'Outlaw Music Festival l'an dernier.