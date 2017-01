Une chanson d'Arcade Fire semble viser Trump

«Il n'a jamais été aussi important de se serrer les coudes et de prendre soin de chacun», ont écrit les membres du groupe et Mavis Staples.

Mavis Staples milite depuis longtemps. Dans les années 1970, elle avait formé un groupe légendaire de gospel, les Staple Singers qui ont enregistré le succès I'll Take You There. Elle est revenue sous les feux de la rampe en 2007 en sortant un recueil de chansons liées au mouvement des droits civiques aux États-Unis, We'll Never Turn Back.

Wen Butler milite pour diverses causes depuis longtemps. L'an dernier, alors qu'il disputait un match de célébrités lors du week-end de la partie des étoiles de la NBA, à Toronto, un animateur d'ESPN l'avait coupé lors d'une entrevue parce que le chanteur fulminait contre la politique américaine.

«Les Américains ont beaucoup à apprendre du Canada, sur les soins de santé, sur comment s'occuper des gens», avait-il déclaré avant que Sage Steele ne l'interrompe d'un «On ne doit pas que des célébrités, pas de la politique».

Arcade Fire doit lancer un nouvel album studio et entreprendre une nouvelle tournée au courant de l'année.