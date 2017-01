Metallica et John Legend se produiront aux Grammy

Metallica, John Legend, Carrie Underwood et Keith Urban offriront des prestations musicales dans le cadre de la cérémonie des prix Grammy qui se déroulera à Los Angeles le mois prochain.

Associated Press Los Angeles

Carrie Underwood et Keith Urban ont tous deux récolté des nominations cette année. Les titres Church Bells d'Underwood et Blue Ain't Your Color d'Urban sont en lice dans la catégorie de la meilleure chanson country solo.

L'album Ripcord de Keith Urban est aussi en nomination pour l'obtention du titre du meilleur album country.

Le chanteur James Hetfield et le batteur Lars Ulrich de Metallica sont nommés dans la catégorie de la meilleure chanson rock pour Hardwired.

D'autres prestations musicales seront annoncées avant la cérémonie du 12 février, animée par James Corden du Late Late Show.