Le premier gérant des Beatles s'éteint à 86 ans

«Le premier propriétaire du Jacaranda et l'homme qui a découvert les Beatles, Allan Williams, est malheureusement décédé à 86 ans», a annoncé le club sur les réseaux sociaux.

Allan Williams avait pris les Beatles sous son aile et leur a notamment fait remettre en état le club de Liverpool où ils se sont ensuite produits.

Il les a surtout conduits à Hambourg en Allemagne en 1960 où ils ont décroché, par son entremise, leur premier engagement sérieux et où ils donneront plus de 280 concerts au total.

Les chemins du gérant et du groupe alors composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe et Pete Best se sont séparés en 1961. Ils ont ensuite signé avec Brian Epstein.

Selon l'exposition permanente The Beatles Story, installée à Liverpool, Allan Williams a «aidé à façonner le groupe pour en faire ce qu'on en connaît aujourd'hui».

L'historien des Beatles, Mark Lewisohn, a écrit sur Twitter: «Pas d'Allan Williams, pas d'Hambourg. Pas d'Hambourg, pas de Beatles».