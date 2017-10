 Rouge FM: la page web d'Éric et les fantastiques fermée 

La page web de l'émission Éric et les fantastiques, présentée à Rouge FM et animée par Éric Salvail, a été fermée, le matin même de la parution dans La Presse d'une enquête révélant les nombreuses inconduites sexuelles de l'animateur.

Plus de traces d'Éric et les fantastiques sur internet, alors que l'URL de la page web de l'émission mène désormais directement à un message d'«erreur 404», une page inexistante. La station Rouge FM présentait depuis le début de l'automne le programme précédemment en onde sur Énergie.

L'article de La Presse paru mercredi matin, signé Katia Gagnon et Stéphanie Vallet, met en lumière onze témoignages de personnes ayant fait partie de l'entourage d'Éric Salvail. Ceux-ci, des hommes et des femmes, rapportent les comportements inappropriés commis par le producteur et animateur depuis le début des années 2000.

Éric Salvail n'a fait aucun commentaire jusqu'à maintenant.