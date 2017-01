Simon Boulerice récompensé

Le prolifique auteur Simon Boulerice a obtenu un des Prix littéraires des enseignants de français dans la catégorie Poésie pour son ouvrage Les garçons courent plus vite (La courte échelle).

Ce prix, remis en collaboration avec l'Association des éditeurs de livres (ANEL), a pour but de promouvoir la littérature du Québec et du Canada auprès des enseignants de français.

Parmi les autres lauréats, Joanie Lemieux a remporté le prix dans la catégorie Nouvelles pour Les trains sous l'eau prennent-ils encore les passagers? (Lévesque éditeur), et Guillaume Morrissette, dans la catégorie 13 ans et plus pour L'affaire Mélodie Cormier (Guy Saint-Jean Éditeur).