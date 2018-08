 Le DG du Festival international de la chanson de Granby suspendu 

Le conseil d'administration du FICG aurait été avisé que son directeur général avait eu « des comportements et commentaires inadéquats en milieu de travail ». Il y aurait plusieurs victimes.

Le conseil d'administration n'a pas voulu préciser s'il s'agissait d'allégations de nature sexuelle.

Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée par une firme spécialisée en ressources humaines, Pierre Fortier est suspendu, avec solde. Le rapport devrait être remis d'ici à la fin du mois.

Aucune plainte n'a été déposée à la police.

« Nous prenons cette situation au sérieux et nous avons agi en conséquence. Nous avons le devoir de protéger les victimes alléguées de même que les droits de nos employés », a expliqué Nadine Gelly, vice-présidente du conseil d'administration.

« C'est la décision qui s'imposait et il est de notre devoir de vérifier les allégations reçues et d'aller au fond de cette histoire sans présumer des conclusions et porter des jugements hâtifs. »

- Nadine Gelly, vice-présidente du conseil d'administration du FICG

Pierre Fortier affirme respecter la décision du conseil d'administration : « J'ai offert ma pleine et entière collaboration à l'enquête en cours et je serai en mesure de me faire entendre. Vous comprendrez que je vis difficilement la présente situation. »

Les 50 ans du festival

Le festival, qui se tiendra du 15 au 26 août, offre plusieurs spectacles avec des artistes établis comme Vincent Vallières, Catherine Major et Yann Perreau.

Il présente également un des plus importants concours de chanson francophone. Au fil des décennies, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe, Safia Nolin, Dumas, Jean Leloup, Lynda Lemay, Patrice Michaud et Karim Ouellet ont été finalistes.

Malgré l'enquête, le conseil d'administration croit que la 50e édition du festival sera « un autre succès ». Pour marquer cet anniversaire, le spectacle de clôture Fou de toi, sous la direction artistique de Luc De Larochellière, sera présenté le 26 août et il mettra en scène d'anciens finalistes au concours, dont Jean-François Breau, Damien Robitaille, Klo Pelgag, Alex Nevsky et Pierre Lapointe.

« J'ai confiance que l'équipe du Festival international de la chanson de Granby fera de cette 50e édition une grande réussite, car c'est une institution que j'ai à coeur », a d'ailleurs ajouté Pierre Fortier.

Ce dernier est à la barre du festival depuis 12 ans. Avant d'accepter ce poste, il a été chef du développement de la chanson, des musiques du monde et du jazz à la radio de Radio-Canada.

Récipiendaire du Prix du gestionnaire culturel 2018, il a ajouté qu'il ne ferait pas d'autre commentaire « jusqu'à ce que l'enquête soit complétée ».