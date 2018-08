Sinorama: les séjours de remplacement en Europe et en Asie proposés aux clients

« J'ai reçu les soumissions lundi soir et hier, je les ai transmis à l'OPC (Office de la protection du consommateur) pour approbation, et j'ai eu l'approbation ce matin », a indiqué Christian Bourque, premier vice-président et associé responsable de la pratique de restructuration au Québec.

Les clients dont le départ était prévu au plus tard le 9 septembre « vont être contactés, possiblement aussi vite que cet après-midi, plus vraisemblablement demain », a-t-il précisé.

« Ils vont devoir choisir s'ils prennent le voyage où s'ils veulent simplement être indemnisés pour ce qu'ils ont payé. »

Les voyages dont le départ était prévu après le 9 septembre seront remboursés.