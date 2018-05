MasterCard surpasse les attentes

Associated Press Purchase, New York

La compagnie a annoncé mercredi un bénéfice net de 1,49 milliard de dollars US, soit 1,41 $ US par action, et un bénéfice ajusté de 1,50 $ US par action.

Les analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research anticipaient un profit de 1,26 $ US par action.

Les revenus trimestriels de MasterCard ont atteint 3,58 milliards de dollars US, tandis que les experts tablaient sur des recettes de 3,25 milliards US.

Le titre de la compagnie est en hausse de 19% depuis le début de l'année et de 55% sur douze mois.