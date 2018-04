Husky Energy affiche un bénéfice en hausse

La société énergétique de Calgary a réalisé un bénéfice par action de 24 cents pour le trimestre clos le 31 mars, alors que celui de la même période l'an dernier avait été de 6 cents.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté de Husky a atteint 245 millions, ou 24 cents par action, un résultat en hausse par rapport à celui de 73 millions, ou 7 cents par action de l'an dernier.

Dans ses perspectives, Husky a réduit sa prévision de production pour 2018 de l'équivalent de 10 000 barils de pétrole brut par jour et vise maintenant une production atteignant en moyenne entre 310 000 et 320 000 barils par jour, plutôt qu'entre 330 000 et 340 000 barils par jour.

Husky calcule que les fonds tirés de ses activités pour l'ensemble de l'exercice devraient toujours atteindre 4 milliards.