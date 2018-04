United Technologies relève ses prévisions

Le PDG Gregory Hayes a indiqué que le groupe allait rattraper les retards de livraison accusés par le réacteur de nouvelle génération GTF (Geared Turbo Fan) équipant des Airbus A320neo.

«Nous allons rattraper notre retard au deuxième trimestre», a déclaré M. Hayes, alors qu'United avait suspendu temporairement la production du GTF pendant presque un mois en début d'année.

M. Hayes n'exclut pas par ailleurs qu'United augmente les cadences de production de ce moteur pour s'adapter au rythme de fabrication des avionneurs, qui veulent satisfaire aux demandes de nouveaux appareils des compagnies aériennes désireuses de répondre au boom actuel du trafic aérien mondial.

«Nous avons parlé à Airbus et nous savons qu'il y a un désir pour une augmentation et nous sommes déterminés à augmenter le taux (de production) dans les prochaines années», a-t-il déclaré, ajoutant qu'United produit actuellement 55 moteurs GTF par mois.

Il a toutefois émis des réserves sur la capacité des fournisseurs à suivre, expliquant que certains d'entre eux ont du mal à trouver des travailleurs qualifiés parce que les États-Unis sont dans une situation de plein emploi.

Pénurie de travailleurs qualifiés

«Les goulots d'étranglement ce n'est pas dans nos sites d'assemblage et de tests, mais dans la chaîne de fournisseurs (...) et l'un des plus gros problèmes actuels n'est pas matériel, mais c'est le manque de travailleurs», a-t-il développé.

À Wall Street, le titre gagnait 0,98% à 124,67 dollars vers 11h15.

Lors des trois premiers mois de l'année, le bénéfice net a certes reculé de 6,4% à 1,3 milliard de dollars, mais quand il est rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, il ressort à 1,77 dollar contre 1,51 dollar attendu en moyenne par les marchés.

Les profits ont été réduits principalement par une hausse des coûts et dépenses opérationnelles de l'ordre de 10,5%.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 10,3% à 15,24 milliards de dollars, contre 14,62 milliards escomptés, grâce à une hausse des revenus dans ses quatre principales divisions.

Les recettes générées par la filiale Pratt&Whitney (réacteurs d'avion) ont augmenté de 15,2%, une bonne santé due à la hausse du trafic aérien mondial et au renouvellement par les compagnies aériennes de leurs flottes.

Les revenus des ascenseurs Otis ont progressé de 8,3%, tandis que la division des équipements de chauffage et d'air conditionné (Carrier), plus gros contributeur au chiffre d'affaires, affiche une hausse de 12,4% de ses ventes.

«Nous avons démarré l'année sur une note solide», a tenu à souligner le PDG Gregory Hayes, cité dans le communiqué, ajoutant que la croissance organique de 6% des ventes enregistrée au premier trimestre est la «plus forte» depuis 2011.

Elle est en ligne avec l'objectif annuel d'une croissance organique des ventes comprise entre 4 et 6%.

Fort de sa bonne performance, United Technologies a relevé ses prévisions annuelles et s'attend désormais à un bénéfice par action ajusté compris entre 6,95 et 7,15 dollars, contre de 6,85 et 7,10 dollars précédemment, pour un chiffre d'affaires de 63 à 64,5 milliards alors que l'objectif précédent était de 62,5 à 64 milliards de dollars. Les attentes du marché sont de 7,07 dollars et de 63,77 milliards de dollars respectivement.