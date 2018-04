Lululemon a choisi son nouveau directeur financier

Le détaillant de vêtements d'exercices de Vancouver a indiqué mardi que M. Guido, qui était encore récemment trésorier et vice-président du développement corporatif chez VF Corp., se rapporterait au chef de l'exploitation de Lululemon, Stuart Haselden.

Lululemon n'a plus de chef de la direction depuis que Laurent Potdevin a soudainement démissionné, au début février, après que l'entreprise a indiqué qu'il n'avait «pas été à la hauteur» de ses normes de conduite.

Le président exécutif du conseil, Glenn Murphy, a indiqué en mars, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers, que l'entreprise avait rencontré plusieurs candidats pour remplacer M. Potdevin, mais qu'elle avait l'intention de prendre son temps dans la sélection du nouveau patron.

M. Potdevin a conclu une entente avec l'entreprise, en vertu de laquelle il devait recevoir un paiement en espèces de 3,35 millions et un autre paiement de 1,65 million versé mensuellement pendant plus d'un an et demi. En échange, M. Potdevin a accepté de ne pas poursuivre en justice l'entreprise et de coopérer avec elle dans l'avenir.

Lululemon a aussi perdu son vice-président exécutif et directeur créatif lorsque Lee Holman a démissionné, à la fin de l'an dernier.