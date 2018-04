Voyages à Rabais poursuit Sunwing pour 350 000 $

Voyages à Rabais soutient que sa société enregistrée en 2003 est devenue au fil des ans l'agence en ligne indépendante la plus connue et la plus fréquentée au Québec. Le Registraire des marques de commerce a aussi reconnu que « Voyages à Rabais » était devenue une marque distinctive dans la province. Il a délivré des enregistrements de marque de commerce pour voyagearabais.com, www.voyagesarabais.com, voyageàrabais et voyage à rabais.

Même si elle détient les droits exclusifs de sa marque, Voyages à Rabais a constaté en 2016 que Vacances Sunwing l'utilisait aussi.

« Il est triste de constater que les gros nous volent notre nom pour détourner la clientèle chez eux », a confié à La Presse la présidente de Voyages à Rabais, Sylvie Myre.

« Il me semble que chacun pourrait jouer avec son nom, son offre et ses différences et nous laisser la clientèle que nous avons acquise au fil du temps. »