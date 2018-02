Maple Leaf affiche un bénéfice de 59,1 millions et hausse son dividende

Aliments Maple Leaf se lancera cette année dans une «ambitieuse» rénovation de son image de marque et espère ainsi devenir la société ayant les pratiques de production de protéines «les plus durables au monde», a affirmé mercredi son chef de la direction, Michael McCain.

«Nous sommes très enthousiastes pour l'avenir», a-t-il déclaré dans un communiqué au sujet des résultats financiers de son quatrième trimestre.

«Nous sommes convaincus que notre stratégie de marque soutiendra la croissance continue pour les années à venir.»

Maple Leaf a affiché un bénéfice trimestriel de 59,1 millions, soit 47 cents par action, pour son plus récent trimestre. En comparaison, il avait engrangé un bénéfice de 76,2 millions, ou 57 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les ventes du trimestre clos le 31 décembre ont totalisé 876,8 millions, en hausse par rapport à des ventes de 828,2 millions pour les trois derniers mois de l'exercice 2016.

Sur une base ajustée, Maple Leaf a réalisé un bénéfice par action de 41 cents, en hausse par rapport à celui de 31 cents par action obtenu un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 39 cents, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters.

La société a annoncé qu'elle ferait passer son dividende trimestriel de 11 cents par action à 13 cents par action à compter du prochain paiement, prévu le 29 mars pour les actionnaires inscrits en date du 9 mars.

L'analyste Irene Nattel, de RBC Dominion valeurs mobilières, a estimé que l'entreprise avait livré de «solides» résultats pour le quatrième trimestre et pour l'exercice.