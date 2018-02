Canadian Tire a mieux fait au quatrième trimestre

Ses revenus trimestriels sont passés de 3,6 milliards de dollars il y a un an à 3,96 milliards cette année.

Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 3,8% et les ventes dans les magasins semblables, de 3,5%.

Les ventes au détail et les ventes dans les magasins semblables de FGL ont augmenté de 5,5% et de 5,8%, respectivement.

Les ventes au détail de Mark's ont augmenté de 3,9% et les ventes dans les magasins semblables, de 3,4%.

Pour l'exercice, Canadian Tire annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 735 millions ou 10,70 $ par action, par rapport à 669,1 millions ou 9,25 $ par action lors de l'exercice précédent. Ses revenus sont passés de 12,7 milliards à 13,4 milliards de dollars.

Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 3,4%, et les ventes dans les magasins semblables, de 2,7%. Les ventes au détail de FGL ont augmenté de 2,4%, et les ventes dans les magasins semblables, de 2,0%. Les ventes au détail de Mark's ont augmenté de 4,7% et les ventes dans les magasins semblables, de 4,2%.

La compagnie a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 90 cents par action. Ces dividendes sont payables le 1er juin 2018 aux actionnaires inscrits aux registres au 30 avril 2018.