Le profit de Bank of America plonge de 48 % au quatrième trimestre

La banque a inscrit une charge comptable de 2,9 milliards US à ce sujet.

Son bénéfice trimestriel s'est chiffré à 2,37 milliards US ou 20 cents US par action, comparativement à 4,54 milliards US ou 39 cents US par action au même moment l'an dernier.

La banque a également inscrit une charge comptable de 946 millions US concernant ses investissements dans l'énergie renouvelable.

Ses revenus d'intérêt se sont améliorés de 11 % à 11,46 milliards US.

Ses revenus trimestriels sont passés de 19,99 milliards US l'an dernier à 20,44 milliards US cette année.