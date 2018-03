Target surpasse les attentes

Le détaillant américain Target a affiché mercredi un bénéfice de 488 millions de dollars US ou 88 cents US par action au troisième trimestre, comparativement à 608 millions US ou 1,06 $ US par action l'an dernier.

Associated Press Minneapolis

Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 91 cents US par action, soit 5 cents US de plus que les prévisions des économistes interrogés par la firme Zacks Investment Research.

Ses revenus trimestriels sont passés de 16,4 milliards de dollars US l'an dernier à 16,67 milliards US cette année, surpassant les recettes de 16,61 milliards US prédites par les analystes.

Les revenus des magasins comparables se sont améliorés de 0,9%, tandis que les experts attendaient une hausse de 0,4%.

Le nombre de clients a augmenté de 1,4%.