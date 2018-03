Les résultats de la Financière Power touchés par les ouragans

La principale filiale du conglomérat Power Corporation du Canada a affiché un bénéfice net de 463 millions $, soit 65 cents par action, en baisse de 14,5 % par rapport à l'année précédente.

Mais en excluant les coûts liés aux ouragans Irma, Harvey et Maria pour la Great-West, le bénéfice net de la société de gestion de portefeuille diversifiée se chiffre à 586 millions $, ou 82 cents par action, a précisé la Financière Power.

Great-West, par l'entremise de sa filiale Groupe de réassurance London, offre une couverture en cas de catastrophe aux entreprises de réassurance, ce qui l'exposer aux sinistres découlant des catastrophes naturelles importantes.

Les résultats de l'assureur pour le plus récent trimestre comprenaient des pertes de 175 millions $, après impôts, associées aux réclamations estimées pour les ouragans.

Le conseil d'administration de la Financière Power a autorisé le versement d'un dividende de 41,25 cents par action ordinaire, le 1er février, aux actionnaires inscrits en date du 29 décembre.

Par ailleurs, la Corporation Power du Canada a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 470 millions $, soit 1,02 $ par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. En comparaison, elle avait engrangé un bénéfice net de 303 millions $, ou 65 cents par action, à la même période l'an dernier.

En excluant la quote-part de la charge de 175 millions $ de la Great-West, le bénéfice de Power Corporation atteint 551 millions $, ou 1,19 $ par action, a précisé le conglomérat.

Les produits tirés des placements se sont chiffrés à 219 millions $ au troisième trimestre, comparativement à 4 millions $ un an plus tôt.

La Corporation Power détenait, à la fin du trimestre, un intérêt économique de 65,6 % dans la Financière Power. L'apport de cette dernière au profit net de Power Corporation s'est chiffré à 304 millions $ pour le trimestre, comparativement à 354 millions $ l'année précédente.

Le conglomérat versera le 29 décembre un dividende de 35,85 cents par action participante aux actionnaires inscrits le 8 décembre.

L'entreprise montréalaise détient un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d'une entente conjointe avec une filiale du quotidien The Globe and Mail et l'éditeur Torstar.