Bombardier: le Global 7500 obtient la certification de Transports Canada

Bombardier a annoncé vendredi que son avion d'affaires à plus longue autonomie recevrait la certification de type de Transports Canada en après-midi, ouvrant ainsi la voie aux livraisons de l'appareil et à son entrée en service d'ici la fin de l'année.

Bombardier indique que le Global 7500 pourrait entrer en service plus tard cette année, après l'approbation imminente de Transports Canada et une partie du changement stratégique du géant des transports après avoir vendu une part majoritaire de son programme d'avions commerciaux C Series à Airbus en juillet.

Bombardier a déjà indiqué que les commandes déjà reçues pour le Global 7500 - précédemment connu sous le nom de Global 7000 - occuperaient sa pleine capacité de construction jusqu'à 2020, même si la société n'a pas précisé le nombre de commandes obtenues.

Selon l'analyste David Tyerman, de Cormark Securities, le Global 7500, ainsi que les nouveaux Global 5500 et 6500, sont, en partie, une réponse aux produits du rival de Bombardier pour les avions d'affaires, Gulfstream Aerospace.

Le nouvel avion a une autonomie de plus de 14 000 kilomètres, ce qui lui permet par exemple d'effectuer un vol entre les villes de Toronto et de Hong Kong.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, et le président des avions d'affaires de Bombardier, David Coleal, devaient prendre la parole, vendredi après-midi, lors de la cérémonie de certification, qui se déroulera à Dorval.