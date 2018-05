Voyages: plus de vols vers l'Europe et le Sud cet été

Les transporteurs aériens ont augmenté leur capacité pour l'été 2018. Transat confirme une hausse de 17 % pour ses vols vers l'Europe. Et Air Canada, de 10,9 % pour ses vols « transatlantiques ». Ce dernier transporteur a en plus ajouté plusieurs nouvelles destinations dans le monde au départ de Montréal.

De son côté, Vacances Sunwing offre désormais deux nouvelles destinations, soit Antigua et le Panamá, aux voyageurs qui partent de Montréal. « On les avait cet hiver et on a eu une forte demande, affirme Sam Char, directeur général de Sunwing pour le Québec. On offre un vol par semaine et déjà les ventes sont bonnes. »

« Il y a une légère hausse des offres vers les Caraïbes et l'Europe, car de plus en plus de gens voyagent », constate Patrick Giguère, directeur de l'agence Voyages Constellation.

Les transporteurs, agences et grossistes constatent que les attentats et la force de l'euro n'ont pas amoindri le désir des Québécois de voyager de juin à août. « Les voyageurs sont résilients, estime Mary Zajac, porte-parole du site de voyages en ligne Expedia. Il y a des choses qui arrivent tout le temps. »

En date du 15 mars (résultats du premier trimestre de 2018 de Transat), le niveau de réservation est similaire à celui d'il y a un an, rapporte Debbie Cabana, directrice marketing, médias sociaux et relations publiques de Transat. « Nos ventes se maintiennent, confirme aussi Guy Marchand, chef de service principal de Vacances Air Canada. Les gens ont besoin d'évasion. »

DESTINATIONS SOLEIL

Pour l'été qui vient, les Québécois veulent atterrir principalement au Mexique, à Cuba et en République dominicaine. « Ils convoitent ces trois destinations depuis longtemps, note Sam Char. Car c'est proche et que la quantité d'hôtels disponibles est élevée. »

Les gens voyagent de plus en plus dans le Sud l'été, note aussi Transat.

« Pour des raisons budgétaires et de taux de change. Avec un tout-inclus, ils savent exactement ce qu'ils vont payer. » - Debbie Cabana, d'Air Transat

L'intérêt pour le Costa Rica, le Nicaragua et le Honduras est cependant en croissance. « Mais ces offres sont plus récentes », dit Debbie Cabana.

« Souvent, les familles qui ont deux semaines de vacances optent pour une semaine dans le Sud, juge Guy Marchand. Ça demeure une destination importante, sans qu'elle soit aussi populaire que l'hiver. »

L'EUROPE TOUJOURS PRISÉE

L'Europe est toutefois évidemment loin d'être en reste. Transat a augmenté la fréquence de vols pour plusieurs villes, dont Toulouse, Bordeaux, Nantes, Madrid et Málaga. « Il y a un engouement pour les circuits, note par ailleurs Debbie Cabana. Car ceux-ci s'adaptent mieux à plusieurs types de voyageurs. Il y a de plus en plus d'offres pour la famille. »

Air Canada offre des vols vers Lisbonne et Dublin jusqu'à trois fois par semaine pendant l'été.

« Le Portugal est populaire, car le coût de la vie est moins cher, les plages sont belles et les attractions ne sont pas éloignées. Nous constatons aussi une belle croissance pour les croisières. » - Guy Marchand, de Vacances Air Canada

« L'Europe de l'Est reprend en popularité, car Air Canada et Transat offrent plus de vols, note Patrick Giguère. Plus il y a d'offres, meilleurs sont les prix. Ça fait sortir des classiques France, Italie, Espagne et Grèce. La demande est là pour la Croatie aussi. C'est moins la destination tranquille que c'était il y a quelques années. Ça reste abordable, plaisant et assez dépaysant. »