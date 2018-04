Bombardier obtient un contrat de maintenance dans le métro de Melbourne

Bombardier Transport a annoncé mercredi avoir décroché un contrat d'environ 77 millions AUS (soit environ 60 millions US) auprès du métro de Melbourne pour s'occuper pendant 10 ans de la maintenance des systèmes de contrôle ferroviaire du projet de tunnel du métro de la ville.

Le spécialiste du matériel ferroviaire a précisé que le contrat conclu avec Metro Trains Melbourne était assorti d'une option pour cinq années supplémentaires de services.

Bombardier avait obtenu en décembre un contrat pour l'installation du système de signalisation à grande capacité dans le tunnel du même projet.

La valeur du contrat de Bombardier s'élevait à environ 310 millions AUS (environ 238 millions US). Cette entente s'inscrivait dans le cadre d'un contrat plus large, de 1,1 milliard AUS, obtenu par la Rail Systems Alliance, dont fait partie Bombardier Transport en compagnie de CPB Contractors, Melbourne Metro Rail Authority et Metro Trains Melbourne.

Dans l'ensemble, le projet de métro de Melbourne est évalué à 11 milliards AUS. Selon Bombardier, il s'agit du plus important investissement en matière de transport public de l'État australien de Victoria.