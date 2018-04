REM: l'opposition accuse Carlos Leitao d'être «dans les patates»

La Presse canadienne avait rapporté en début de semaine que plus de 11 milliards allaient être versés à la Caisse de dépôt pour assurer la rentabilité de son futur train sur une vingtaine d'années, mais M. Leitao, qui est responsable de la Caisse de dépôt, avait démenti ce chiffre en Chambre, pour ensuite affirmer qu'il n'avait pas été validé.

Or le ministre des Transports, André Fortin, a par la suite corrigé son collègue et confirmé mardi soir dans un débat que le total des redevances annuelles versées à la Caisse jusqu'en 2042 s'élèvera à plus de 11 milliards. Le tiers de cette somme proviendra des usagers, tandis que le reste devrait être partagé par le gouvernement, à 85 %, et les municipalités, à 15 %.

À la période de questions mercredi, le Parti québécois a affirmé que M. Leitao n'est pas au courant des coûts de l'ambitieux projet de transport alors qu'il devrait l'être.

Le député péquiste de Sanguinet, Alain Therrien, a rappelé que le tiers des 11 milliards servira à payer l'exploitation du réseau, tandis que le reste servira à payer les immobilisations et le profit de la Caisse de dépôt.