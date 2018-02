Via Rail veut acheter 32 nouveaux trains

Les 32 nouveaux trains - locomotives et wagons - recherchés par Via Rail devront compter au total environ 9100 sièges, être accessibles aux passagers handicapés, compter sur des locomotives plus économes en carburant et compatibles avec les réseaux électrifiés et pouvoir fonctionner dans les deux directions. Les trains actuels ne peuvent fonctionner que dans un sens, ce qui occasionne des délais de retournement.

L'acquisition se fera au moyen d'un appel d'offres international qui doit être lancé bientôt.

Tout en incluant le projet à son document budgétaire, Ottawa n'y avait pas alloué de montant, en raison de la tenue d'un appel d'offres.