Le transporteur à très bas prix de WestJet, Swoop, sera lancé le 20 juin

Le transporteur commencera par offrir six vols hebdomadaires entre Abbotsford, en Colombie-Britannique, et Hamilton, en Ontario, ainsi que six vols hebdomadaires entre Hamilton et Halifax.

Swoop ajoutera le 25 juin six vols hebdomadaires entre Hamilton et Edmonton et six autres entre Hamilton et Winnipeg.

Le service entre Abbotsford et Edmonton débutera le 25 juillet, et sera composé de trois vols quotidiens.

En tout, Swoop offrira 45 vols hebdomadaires.

WestJet avait annoncé l'an dernier son intention de lancer un transporteur à très bas prix cette année.