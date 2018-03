Québec se demande pourquoi son aéroport stagne

« Le tourisme se porte très, très bien à Québec. On vit des années records. Le développement économique va très bien. La ville est en santé. Il faut trouver le moyen que toute cette santé se transpose aux vols aériens », explique Jonathan Julien, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec.

L'aéroport Jean-Lesage est marginal sur la scène nationale. Il était le 12e au pays en 2016 quant au nombre de passagers, avec 1,6 million, tout juste dépassé par l'aéroport de Kelowna (1,7 million).

Le nombre limité de liaisons directes pousse plusieurs résidants de Québec à prendre l'avion de Montréal. La direction de Jean-Lesage estime par exemple que, bon an, mal an, 1,3 million de vols provenant de clients de la grande région de Québec sont perdus au profit de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

« ON A DES BUDGETS »

Le comité sera présidé par André Roy, directeur général de l'Office de tourisme de Québec. Celui-ci indique que l'Office est prêt à injecter des fonds pour attirer de nouvelles liaisons. Il a cité l'Europe, Mexico et la Chine comme des destinations potentielles.

« On a des budgets. Le but est de faire venir des gens à Québec qui vont dépenser dans notre économie, dit-il. On ne veut pas donner des chèques en blanc. On ne veut pas des avions vides et les transporteurs non plus. »

Ces démarches seront longues et coûteuses, prévient-il. M. Roy cite en exemple l'aéroport Trudeau. « À Montréal, ça a coûté 1 million développer Montréal-Shanghai », dit-il.

Le comité veut mettre à profit le milieu des affaires de la capitale. Les hommes et femmes d'affaires seront invités à « agir en ambassadeurs », et à prendre des vols de Québec plutôt que de Montréal quand ils sont offerts.